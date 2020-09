Michał Szułdrzyński: Bilans uchwał o ideologii LGBT

Sprostowanie, jakie w poniedziałek opublikowała na Twitterze ambasada RP w Waszyngtonie, jest świetnym przykładem, jaki problem ma nasz kraj ze swoją reputacją i jak nieporadnie się w tej sprawie porusza. „Stwierdzenie w tweecie wiceprezydenta Joe Bidena opiera się na niedokładnych informacjach medialnych, ponieważ w Polsce nie istnieją żadne »strefy wolne od LGBT«”, oświadczyła ambasada, podkreślając, że rząd przywiązuje wielką wagę do praworządności i integracji społecznej i wyklucza dyskryminację.

Zostawmy na boku użycie pojęcia „praworządności” w sytuacji, gdy UE zarzuca Polsce jej łamanie. Lepiej przyjrzeć się meritum. Ambasada skomentowała taki wpis Joego Bidena: „Powiem jasno. Prawa LGBTQ+ to prawa człowieka. Na strefy wolne od LGBTQ+ nie ma miejsca w Unii Europejskiej ani nigdzie na świecie”. W tweecie nie padła nazwa naszego kraju, ale był link do depeszy agencji AP omawiającej wystąpienie Ursuli von der Leyen, zatytułowanej „Urzędnik twierdzi, że nie ma w Unii miejsca dla polskich stref wolnych od LGBT”.

AP też napisała, że szefowa Komisji Europejskiej nie wymienia Polski z nazwy, ale przypomina w depeszy podejmowane przez polskie samorządy uchwały dotyczące sprzeciwu wobec „ideologii LGBT” (zaznaczając, że nie mają one żadnej mocy prawnej). Agencja przypomina też wypowiedzi Andrzeja Dudy o tym, że ta ideologia jest gorsza od komunizmu, oraz Jarosława Kaczyńskiego, że jest zagrożeniem dla podstaw naszej cywilizacji. I na końcu przywołuje słowa von der Leyen – „Bycie sobą to nie kwestia ideologii. To kwestia tożsamości. I nikt nie może jej nikomu odebrać”.