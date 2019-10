Rząd PiS: Kompetencja w sporcie

Pomoc dla młodych sportowców i małych klubów została istotnie zwiększona. Finansowany przez spółki Skarbu Państwa program „Team 100" jest jednym z niewielu sensownych pomysłów realizowanych z poparciem Polskiej Fundacji Narodowej. Związki sportowe w zamian za to, że otrzymują budżetowe pieniądze bez spóźnień, zostały poddane ostrzejszym rygorom, z czego działacze się nie cieszą, ale sportowcy jak najbardziej.

Są powody, by żałować, że Witold Bańka odejdzie, by od 1 stycznia zostać szefem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), co jest sukcesem, jakiego żaden polski działacz od dawna nie odniósł.