Wiceminister finansów Piotr Patkowski: Podwyższona inflacja pojawia się tam, gdzie jest dość dynamiczny wzrost gospodarczy

GUS potwierdził, że inflacja w lipcu wyniosła 5 proc. i był to poziom najwyższy od dziesięciu lat. Usługi są już droższe o 6,2 proc., a towary – o 4,6 proc. W lipcu ceny paliw wzrosły o 30 proc. rok do roku, żywności o 3,1 proc., nośników energii o 5,3 proc. Dane GUS wskazują, że wzrost cen towarów przyspieszył do 4,6 proc. z 3,8 proc. w czerwcu. Zdaniem analityków także w przyszłym roku ceny towarów i usług mogą mocno rosnąć, uderzając w kieszenie konsumentów.

- Na pewno inflacja jest zjawiskiem jednoznacznie negatywnie odbieranym przez społeczeństwo i z tym odczuciem społecznym nie można polemizować ani dyskutować. Wpływa też na to i na to wskazuje szereg prac ekonomicznych, że szczególnie inflacja działa źle w tych państwach i w tych społeczeństwach, które mają doświadczenia hiperinflacji. W Polsce co prawda hiperinflacji nigdy nie było, chociaż była inflacja galopująca w latach 90. i to świeże wspomnienie wielu milionów Polaków na pewno przed inflacją powoduje duże obawy. Szczególnie duże obawy inflacja powoduje w Niemczech, gdzie są doświadczenia przykre Republiki Weimarskiej, więc tamten dogmat prowadzenia polityki antyinflacyjnej jest jeśli nie najsilniejszy, to jeden z najsilniejszych na świecie - komentował we wtorek w Polskim Radiu 24 Piotr Patkowski.