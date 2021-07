Mateusz Morawiecki: Nie ma ryzyka polexitu. To fantazja polityczna

Premier Mateusz Morawiecki pojawił się na konferencji prasowej w Miedzianej Górze. Przez dziennikarzy został zapytany, czy warto ryzykować polexitem dla Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

– Nie ma żadnego ryzyka polexitu. Jest to swego rodzaju fantazja polityczna, w którą pani redaktor z TVN wpisuje się bardzo ochoczo, ale nie ma tutaj ani takiego ryzyka, ani żadnych takich zamiarów - przekonywał szef rządu.

- Jest to swojego rodzaju emocja polityczna, którą nasi przeciwnicy, nasi oponenci próbują wzbudzić. Tymczasem najlepszą polityką wobec Unii Europejskiej jest eurorealizm, czyli polityka, która zakłada z jednej strony bardzo jednoznaczna obronę naszych interesów, negocjowanie środków w maksymalnie możliwym wymiarze, ale także obronę tych szańców, miejsc, co do których wraz z wejście do UE, nie godziliśmy się, jak również nie godziły się inne kraje UE na przekazanie kompetencji instytucji europejskich - mówił Morawiecki.

Premier uważa, że "Polska w Unii nie tylko ma się dobrze, ale również będzie miała się na pewno dobrze. Jesteśmy silnym państwem w silnej Unii Europejskie i bez Polski trudno sobie Unię Europejską wyobrazić".