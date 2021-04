PiS nie wyklucza nowej umowy z Porozumienie i Solidarną Polską

- Nie spodziewamy się przedterminowych wyborów - dzisiaj wszyscy powinniśmy się koncentrować na walce z pandemią i walce o przywrócenie wzrostu gospodarczego - mówił w środę w Sejmie wicepremier Jarosław Gowin. - W tym parlamencie jedyną alternatywą dla rządu są przedterminowe wybory - dodał lider Porozumienia.

O sytuację wewnątrz Zjednoczonej Prawicy zapytano przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego. - Wszystkie warianty są na stole w tej chwili, mogą być i zmiany w umowie koalicyjnej i nowe rozstrzygnięcia co do współpracy między członkami Zjednoczonej Prawicy - powiedział w rozmowie z Radiem Plus.

- Niczego nie wykluczam, ale będziemy mogli o tym mówić dokładniej, bardziej szczegółowo kiedy te rozmowy mam nadzieję dobiegną do szczęśliwego końca - dodał poseł PiS.

Sobolewski wykluczył, by mogło dojść w tym roku do przedterminowych wyborów. Przyznał, że rządowi koalicjanci muszą sobie wyjaśnić pewne kwestie, w tym te związane z OFE.

– Nic mi na ten temat nie wiadomo, żebyśmy mieli rząd mniejszościowy. Wczoraj w Sejmie, jeśli się nie mylę, na kilkadziesiąt głosowań, chyba w żadnym nie było mniejszości rządzącej, w głosowaniach, więc wczorajsze głosowania pokazały, że nadal jest rząd większościowy i jest koalicja rządząca i mamy większość w Sejmie - mówił.