Morawiecki: Podatek od reklam? Ktoś musi budować drogi, dbać o żłobki, szpitale. To nie bierze się znikąd

- Z drugiej strony bardzo ważne jest rzeczywiście, żeby zastosować odpowiednie pułapy opłat cyfrowych, opłat za reklamy, w zależności od wielkości medium i tutaj temu raz jeszcze się na pewno przypatrzymy. Tzn. że jeżeli jakiś pułap nie jest osiągnięty - to nazywa się czasami w nomenklaturze unijnej poziomem de minimis - to podatek nie jest płacony. Czyli pewne progi, który można w taki sposób ruszać w górę lub w dół, żeby było to jak najbardziej sprawiedliwe. Tak jak w normalnym systemie podatkowym, tak samo tutaj zamierzamy, żeby ten system był progresywny, tzn. żeby ci, którzy najwięcej zarabiają na reklamie, żeby zapłacili więcej lub trochę więcej, niż ci, którzy zarabiają mniej. I tu stosujemy pewne kryterium znane z bardzo wielu innych państw europejskich - tłumaczył premier.

Rozwiązania, zaproponowane w rządowym projekcie podatku od reklam, nie są w Unii Europejskiej normą. W różnym zakresie funkcjonują jednak np. w Austrii, Hiszpanii, Francji czy na Węgrzech i najczęściej dotyczą mediów cyfrowych. Według projektu, przedstawionego do „prekonsultacji”, polskie przepisy mają iść idą dalej - przewidziano w nim bowiem dodatkowe opodatkowanie również reklam konwencjonalnych w telewizji, radiu czy prasie. Podatek mają zapłacić też kina a nawet zarabiające na reklamach kluby sportowe.

- My chcemy, żeby ten system był po prostu bardziej sprawiedliwy. Również dla lokalnych mediów - zapewniał jednak w Gdańsku szef rządu, zwracając się do przedstawicieli mediów regionalnych. - Ten podatek nie jest dla was. Ten podatek jest dla tych, którzy utrudniają korzystanie czasami z dostępu do danych dla was. To właśnie media lokalne, media regionalne, lokalne portale, lokalne gazety, ale także prasa w ogóle dzisiaj jest bardzo często przyćmiona, jest zduszona poprzez ogromną siłę kapitałową koncernów zagranicznych - mówił.

- Na pewno kształt tej opłaty cyfrowej musi być sprawiedliwy. Musi być progresywny i musi w taki sposób być skonstruowany, żeby ci więksi i najwięksi mieli większy wkład do życia społecznego. Bo ktoś musi budować te drogi, ktoś musi dbać o żłobki, o szpitale, o płace dla pielęgniarek czy dla nauczycieli. To nie bierze się znikąd. Aczkolwiek w tym przypadku chcemy, żeby część tej opłaty poszła na Covid, ok. połowy, a część dla artystów, na rozwój rynku lokalnych mediów. Również dla dziennikarzy, którzy dzisiaj w mniejszych mediach, w mediach regionalnych zarabiają o wiele mniej niż ci, którzy pracują dla gigantów międzynarodowych - dodał premier.