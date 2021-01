Rzecznik rządu: Będziemy rozważać kroki prawne wobec Pfizera

W rozmowie z radiową Jedynką rzecznik rządu przekonywał, że obecnie największe wyzwanie w kwestii szczepień to nie logistyka, a same dostawy do kraju.

- Firma Pfizer, ani żadna inna firma, nie jest w stanie zrealizować w tej chwili takiej produkcji, która by zabezpieczała chociaż w pierwszym kwartale wystarczająca liczbę szczepionek - powiedział Piotr Müller.

- Komisja Europejska została zobowiązana do podejmowania działań, aby te kontrakty zapewnić - dodał.

Zdaniem rzecznika rządu nie ma szans, by w pierwszym kwartale pojawiło się więcej szczepionek niż zapowiadano. - Oczywiście pewne deklaracje padają, ale do tego podchodzimy wstrzemięźliwie - powiedział.

Rzecznik rządu zapowiedział również, że nie jest wykluczone podjęcie kroków prawnych wobec firmy Pfizer.

- W tej chwili mamy taką sytuację, że producent deklaruje/zobowiązuje się, że te różnice zostaną pokryte. W związku z tym liczymy, że tak faktycznie się stanie. Ale jeżeli tak nie będzie, to oczywiście wtedy trzeba będzie rozważać środki prawne - zapowiedział.