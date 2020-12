Jarosław Kaczyński dalej wicepremierem. Wniosek o wotum nieufności odrzucony

Zdaniem Budki Jarosław Kaczyński „rozpętał w Polsce piekło kobiet”, aby „odwrócić uwagę od wszystkich zaniedbań” związanych z epidemią. - Uzależniony od pana pseudotrybunał konstytucyjny wydał nieludzkie orzeczenie, które godzi w godność i elementarne prawo kobiet. Orzeczenie, które nakazuje heroizm ponad ludzką miarę. Zrobił pan to tylko dlatego, że nie potrafiliście sobie poradzić z pandemią i kryzysem - mówił.

- Na ulicach polskich miast i w sercach większości nie macie. Polsce potrzebne są nowe wybory. Dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej Polacy rozliczyli Jarosława Kaczyńskiego - zapowiedział Borys Budka.

Prezesa PiS bronił poseł tej partii Sylwester Tułajew. - Pandemia Covid-19 zmieniła całe nasze życie, cały świat. Wszystko jest inne. Jedyne to, co się nie zmieniło, to działania opozycji w Polsce. Zgłoszony przez państwa wniosek jest całkowicie bezzasadny, niemerytoryczny i niepoważny. Ten wniosek całkowicie nie ma sensu. Po raz kolejny nie macie nic do zaproponowania poza atakiem - oceniał.

- W waszym wniosku nazwisko Kaczyński pada blisko 50 razy. Polska czy Polacy znacznie, znacznie mniej. To najlepsze podsumowanie, o co w tym wszystkim chodzi. My zajmujemy się sprawami Polaków, rozwiązujemy ich problemy, wy niezmiennie zajmujecie się prezesem Kaczyńskim oraz PiS - zauważył Tułajew.

- Mówiąc o bezpieczeństwie, warto przypomnieć to, co się działo w 2015 roku i wspomnieć o działaniach prezesa Kaczyńskiego w tym względzie. To właśnie prezes Kaczyński jako pierwszy miał odwagę sprzeciwić się przymusowej relokacji migrantów, na którą zgodziła się ówczesna Platforma Obywatelska. Wszyscy to pamiętamy. Pamiętamy te słowa, zapewnienia liderów PO: przyjmiemy każdą ilość. Właśnie prezes Kaczyński na tej sali przestrzegał przed negatywnymi skutkami takiego działania. Dziś widzimy, kto miał rację. To właśnie prezes Kaczyński uchronił Polskę przed takimi wydarzeniami, jakie widzieliśmy we Francji, w Niemczech, w innych krajach zachodniej Europy - mówił dalej Sylwester Tułajew.

PiS: Pan prezes za nic nie odpowiada. https://t.co/F465TGYQsm — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) December 9, 2020

- Gdy prezes Kaczyński miał zostać wicepremierem, wy jeszcze zanim odebrał oficjalnie nominację, już chcieliście go odwołać. Tak dla zasady. Nieważne za co. Byleby tylko była polityczna awantura. To najlepiej pokazuje, czym w istocie jest ten wniosek. Nic się nie zmieniliście. Jesteście nadal totalną opozycją. Bez pomysłu, bez woli wsparcia państwa, z jedynym programem. Odsunięcia PiS od władzy - powiedział poseł PiS.