Michał Dworczyk z kwarantanny na posiedzenie rządu. "Zostałem zwolniony".

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Po raz pierwszy wziął w nim udział wicepremier Jarosław Kaczyński. Na zamieszczonym przez Kancelarię Premiera zdjęciu widać, że w spotkaniu wziął udział Michał Dworczyk. Zwrócił na to uwagę poseł Konfederacji Artur Dziambor.

"Panie Ministrze, dwa pytania: Czy to jest zdjęcie z dzisiejszego spotkania? i jeżeli tak: Jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny? Pytam, bo wiem, że wpadł Pan w kwarantannę tego samego dnia, co ja i zgodnie z WASZYM rozporządzeniem, mamy jeszcze do odsiadki 5 dni" - zapytał na Twitterze.