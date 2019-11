Dworczyk: Nie wiem czy minister finansów zrzeknie się brytyjskiego obywatelstwa tv.rp.pl

- Rodzice pana ministra razem z armią Andersa z Syberii trafili do Wielkiej Brytanii, więc rzeczywiście jest potomkiem tych Polaków, którzy byli zesłani w czasie II wojny światowej. Urodził się w Wielkiej Brytanii. Czy się zrzeknie obywatelstwa, to nie wiem - mówił w Radiu Zet szef KPRM Michał Dworczyk pytany o to, czy Tadeusz Kościński, nowy minister finansów, zrzeknie się brytyjskiego obywatelstwa.