Rzecznik rządu: List senatorów? Polska nie jest właściwym adresatem

"Chcę to jasno podkreślić: nie ma obecnie tego tematu. Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna. Polska była ofiarą, a nie katem. I przede wszystkim to Niemcy nigdy nie zrekompensowały Polsce strat, które spowodowała zbrodnicza polityka III Rzeszy" - powiedział PAP Morawiecki.

O komentarz w tej sprawie poproszono rzecznika rządu. Piotr Müller uważa, że Polska nie jest właściwym adresatem roszczeń.

- W tym zakresie nasze stanowisko jest jasne, jeżeli ktoś chce pociągać do odpowiedzialności Polskę w zakresie mienia bezspadkowego, to jest zły adresat, to nie Polska wywołała II wojnę światową, to nie Polska rozpoczęła największy konflikt zbrojny w historii ludzkości, tylko Niemcy - mówił w rozmowie z Polskim Radiem.

Müller podkreślił, że działania informacyjne stale prowadzi polska placówka w USA.