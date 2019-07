Gowin: Zbyt ostre spory nie służą Polakom

Do pierwszych incydentów doszło jeszcze przed wyruszeniem marszu, zaatakowanego przez środowiska pseudokibicowskie. W czasie zamieszek w Białymstoku pobity został m.in. 14-letni chłopak.

- Nie ma żadnego przyzwolenia na przemoc. Bandyci zostaną ukarania - mówił Gowin odnosząc się do całej sytuacji.

Wicepremier zapewnił też, że "każdy kto chce legalnie manifestować swoje przekonania ma i będzie miał do tego w Polsce prawo".

Gowin pytany o wpis wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja na Twitterze, w którym Rabiej napisał, iż "sąd zdecydował, że chuligan, który pobił nastolatka w Białymstoku będzie aresztowany na dwa miesiące. Pomyślcie, co by było gdyby Ziobro i Kaczyński do końca zniszczyli sądy i sądownictwo. Bandyci chodziliby dziś wolni, a Ziobro mówił nic się nie stało". - Wpis świadczący o oderwaniu od rzeczywistości jego autora. Polska jest państwem praworządnym - odparł wicepremier.