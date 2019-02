Izraelska telewizja: Polski MSZ wzywa ambasador Azari

Azari ma otrzymać oficjalną notę, w której polski rząd będzie domagał się wyjaśnienia przez premiera Benjamina Netanjahu jego słów, na temat współpracy Polaków z nazistami przy Holokauście.

#BREAKING Exclusive: Israel amb. in Poland @Annaazari has been summoned to the Polish foreign ministry; she will be given an official note that the Polish gov demands that Naletanyahu clarifies his statement