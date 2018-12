Błaszczak: Schetyna ma kłopot, nie idzie facetowi

- Wniosek o wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego wzbudzał salwy śmiechu na sali sejmowej - mówił w RMF FM minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

- Schetyna ma jakiś kłopot wyraźnie, bo nie idzie facetowi. Wczoraj obiecywał złote góry, tymczasem przedwczoraj przecież prezydent Warszawy z PO Trzaskowski pokazał, jak okłamał wyborców warszawskich - mówił Błaszczak nawiązując do wycofania się przez radę Warszawy z wprowadzonych tuż przed wyborami przepisów wprowadzających 98-procentową bonifikatę przy przekształcaniu użytkowania wieczystego. Obecnie wysokość takiej bonifikaty to maksymalnie 60 proc.

Błaszczak zarzucił PO, że partia ta "obiecuje złote góry, a potem oszukuje wyborców".

Szef MON wyliczał, że decyzja radnych Warszawy to "wyjęcie z kieszeni warszawiaków prawie 2 mld złotych przez (prezydenta Rafała) Trzaskowskiego".

Mówiąc o znaczeniu zbliżających się wyborów parlamentarnych Błaszczak podkreślił, że chodzi o "możliwość kontynuacji zmian, jakie zachodzą w Polsce". - Chodzi o możliwość dalszego wprowadzania tych projektów, które ukróciły złodziejstwo w Polsce, ukróciły nadużycia - dodał.

Ostrzegł też, że jeśli PO wróci do władzy będzie tak "jak było przez 8 lat między 2007 rokiem a 2015". W tym kontekście wyciągnął chociażby nieszczelność w ściąganiu VAT-u, która - jak mówił - naraziła skarb państwa na utratę 250 mld złotych.

- To są nadużycia, to są pieniądze, które nie trafiły do kieszeni Polaków, tylko trafiły do kieszeni tych, którzy nadużywali władzy, tych, którzy w ten sposób dopuścili się przestępstw, bo to tak trzeba nazwać - podkreślił Błaszczak.

- Obóz Zjednoczonej Prawicy jest wiarygodny w odróżnieniu do obozu totalnej opozycji, którzy oszukują wyborców - podsumował minister.