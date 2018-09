O. Rydzyk żali się na brak pomocy od rządu. "Pieniądze na lewactwo i gender"

O. Tadeusz Rydzyk wystąpił na X Dziękczynieniu w Rodzinie - spotkaniu zwolenników Radia Maryja. Redemptorysta żalił się na brak finansowania ze strony rządu toruńskiej uczelni.

O. Tadeusz Rydzyk mówił do uczestników spotkania, że wiele osób nie wpłaca pieniędzy na Radio Maryja, ponieważ dociera o nich kłamliwa propaganda. - Oni uderzają w Kościół, w naszą wiarę, oni uderzają w Polskę. Patrzcie co jest zrobione z tych waszych groszy, modlitwy, i silnej woli. Czy myśmy coś zmarnowali? Czy my pływamy w tych pieniądzach? - powiedział duchowny.

W swoim wystąpieniu podkreślał także, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest w ciężkiej sytuacji finansowej. - Myślimy od pierwszego do pierwszego i głowimy się, jak dać - powiedział.

- My w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pracujemy dla ojczyzny. Studiujący u nas muszą zapłacić. Czy to jest sprawiedliwe? Czesne nie jest duże, ale jest. Dlaczego na jakiś uniwersytet pieniądze daje rząd - miliard czy dwa miliardy, a tutaj nic? - zastanawiał się o. Rydzyk.

- Nikt nas nie wspiera. Każdy mówi "dobra zmiana", a zapytajcie, ile oni dali reklam do telewizji, ile dali "Naszemu Dziennikowi" i nie myślcie, że ta niby prawa strona tego rządu kocha "Nasz Dziennik", czy kocha Radio Maryja. Bardzo wielu chciałoby się uwiesić tak, żeby ludzie głosowali na nich. I mówią, że to jest prawica. Gdybym wam powiedział, jakie kłamstwa z tego środowiska wypływają na nas, to byście nie uwierzyli. Ale my mamy Pana Boga - dodał.

O. Rydzyk podkreślił, że jego uczelnia nie chce nauczać "lewackiej propagandy". - U nas tego nie ma. Uczą bardzo dobrzy ludzie. Trzeba tym ludziom zapłacić. Skąd na to wziąć? Z czesnego? Dlaczego pieniądze nie idą za studentem - tak jak bony? Macie tylu studentów - dostajecie określoną ilość środków - proponował.

Duchowny narzekał, że w Polsce rządzi prawica, a środki finansowe otrzymują uczelnie, które są przesiąknięte "lewactwem i gender"