Delta opóźnia powrót do biur

Pod koniec ubiegłego tygodnia wiele dużych amerykańskich spółek zapowiedziało pracownikom, że co najmniej do września nie powrócą do pracy w biurze. Warto zauważyć, że wśród nich są takie spółki jak BlackRock, Wells Fargo i inni finansowi giganci z Wall Street, którzy mocno naciskali na powrót do pracy stacjonarnej.

