Firmy przestają planować zwolnienia

- Częściowo wynika to oczywiście z tego, że cięcia kadrowe już się odbyły – mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. KRD spodziewał się jednak, że trend redukcji potrwa dłużej. - Tymczasem wyniki najnowszego sondażu wskazują, że teraz powinno być już tylko lepiej. Nawet jeśli część osób musiała się pogodzić z obniżką wynagrodzeń lub skróceniem czasu pracy, to finalnie firmy obroniły miejsca pracy – mówi Łącki.

Spośród firm planujących rekrutację – trzy czwarte chce zwiększyć zatrudnienie w przedziale do 25 proc. załogi. Poprzednio w ten sposób odpowiedziało 65,5 proc. badanych, a jedna czwarta ogółu pytanych firm w ogóle nie wiedziała, czy będzie rekrutować. Zdaniem analityków, świadczyło to o ich niepewności co do sytuacji gospodarczej.