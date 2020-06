Zwolnienia tracą impet. Pensje rosną najsłabiej od 7 lat Bloomberg

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało w maju o 3,2 proc. rok do roku, po zniżce o 2,1 proc. w kwietniu. Wzrost płac wyhamował do zaledwie 1,2 proc. rocznie. To dane lepsze niż wydaje się na pierwszy rzut oka.