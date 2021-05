Firmy nie oszczędzają na dyrektorskich gwiazdach

O ile po kryzysie finansowym 2008 r. na szczyty płacowych rankingów wypłynęli dyrektorzy finansowi, to obecny kryzys pandemii podbił znaczenie i wynagrodzenia dyrektorów ds. cyfryzacji (Chief Digital Officers) i top menedżerów w branży e-commerce, w tym szefów platform internetowych – wynika z najnowszego raportu firmy Page Executive, specjalizującej się w rekrutacji pracowników na najwyższe stanowiska zarządzające.

Według niego branża e-commerce – przeżywająca w czasie pandemii prawdziwy boom – podwyższała płace dyrektorów praktycznie we wszystkich działach, a także wynagrodzenia prezesów. Po tych podwyżkach (nie licząc hojnych bonusów) e-commerce dorównuje przeciętnymi zarobkami prezesów dużym sieciom handlowym. Mediana to 70 tys. zł miesięcznie, ale maksymalne pensje, rzędu 150 tys. miesięcznie (plus roczna premia), są tam nawet wyższe niż w handlu detalicznym.