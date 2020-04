Tarcza nie powstrzyma szybkiego wzrostu bezrobocia

Z prognozą Credit Agricole idą w parze opublikowane w poniedziałek wyniki kwietniowego sondażu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według niego prawie dwie trzecie firm usługowych i co druga produkcyjna zakończyły marzec ze spadkiem przychodów. W najgorszej sytuacji są mikrofirmy, spośród których aż siedem na dziesięć wykazało spadek dochodów. To one najczęściej nie mają żadnych rezerw finansowych. Próbując przetrwać obecną sytuację, prawie połowa badanych firm przewiduje obniżki wynagrodzeń – ponad dwie piąte zamierza zredukować płace całej załogi, a 4 proc. zapowiada cięcia wyłącznie dla kadry zarządzającej i menedżerskiej. Jednak 28 proc. badanych ocenia, że nie uniknie także zwolnień, które mogą sięgać nawet połowy obecnego zatrudnienia.

Według Credit Agricole polscy pracownicy i tak odczują negatywne skutki pandemii z opóźnieniem: w pierwszej kolejności pracodawcy będą bowiem zwalniać imigrantów, co wynika z charakteru stosowanych w ich przypadku kontraktów. Te redukcje nie podwyższą bezrobocia, bo większość imigrantów nie będzie mogła rejestrować się w urzędach pracy i prawdopodobnie wróci do ojczyzny.

– Dlatego też największy wzrost liczby nowych bezrobotnych z powodu Covid-19 zaobserwujemy najprawdopodobniej na koniec czerwca br. Z uwagi na trwający okres wypowiedzenia czy też wstrzymywanie się firm z decyzjami z powodu panującej niepewności statystyki za kwiecień i maj nie będą odzwierciedlały pełnej skali redukcji etatów – twierdzą ekonomiści Credit Agricole, którzy przewidują w kwietniu wzrost bezrobocia do 8,1 proc. Po czerwcowym szczycie (9,4 proc.) przewidują, że od III kw. firmy ponownie zaczną zatrudniać – we wrześniu bezrobocie powinno spaść do 8,7 proc., a w grudniu do 8,2 proc.