Samodzielność to nowa waluta przyszłości

Samodzielność stała się dziś realnym czynnikiem konkurencyjności. W świecie złożonych ryzyk przewagę budują praktyki, które zmniejszają podatność na wstrząsy.

Publikacja: 13.11.2025 00:00

Debaty podczas Open Eyes Economy Summit w Krakowie będą dotyczyć m.in. prewencji zdrowotnej, elastycznego zarządzania energią elektryczną i narzędzi finansowych wspierających codzienne decyzje

Chodzi nie o deklaracje, lecz o konkret: prewencję zdrowotną, elastyczne zarządzanie energią i narzędzia finansowe wspierające codzienne decyzje. To właśnie język ESG przekuty w działanie.

W centrum pozostaje odporność i samodzielność. – Są one rozumiane jako zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, unikania zagrożeń, a także odpowiedniego przygotowania na nieoczekiwane zdarzenia na poziomie obywatela, lokalnej wspólnoty, firmy, całego państwa – zauważa Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu PZU SA. – W tak niepewnych czasach, gdy w miarę stabilny świat, który dotąd znaliśmy, mocno się zmienia, coraz częściej słyszymy, że musimy liczyć sami na siebie. Bezpieczeństwo finansowe, zdrowotne czy cyfrowe jest bardzo ważnym elementem samodzielności – dodaje.

To przesunięcie akcentów z reakcji po fakcie na wczesne zabezpieczenie kładzie większy nacisk na świadomość i profilaktykę.

– Jako Grupa PZU pomagamy budować tego rodzaju odporność, od działań edukacyjnych i prewencyjnych po konkretne rozwiązania ubezpieczeniowe, medyczne, inwestycyjne lub emerytalne. Wsparcie w świadomym zarządzaniu ryzykiem przekłada się na głębsze relacje z partnerami i trwałą wartość biznesową, co buduje ogólnospołeczną odporność – podkreśla Elżbieta Häuser-Schöneich.

Na samodzielność ekonomiczną zwraca uwagę także Katarzyna Stawecka, dyrektor banku, odpowiedzialna za retail digital experience w ING Banku Śląskim. – To coś więcej niż dostęp do środków – to umiejętność świadomego zarządzania finansami na co dzień – wskazuje.

Energia jako stabilizator domowych budżetów

Energia elektryczna to dziś zarówno rachunek gospodarstwa domowego, jak i obszar realnej sprawczości odbiorców. Coraz wyraźniej widać zwrot ku modelowi rynku zorientowanemu na klienta: przyspieszone inwestycje w odnawialne źródła i nowoczesne technologie idą w parze z rozwiązaniami, które ułatwiają codzienne decyzje po stronie użytkownika.

Rosnąca rola prosumencji, efektywności i elastyczności zużycia tworzy nową logikę: zamiast biernie akceptować koszty, można je świadomie kształtować. Nowoczesna energetyka to już nie tylko moce wytwórcze i infrastruktura, lecz także nawyki odbiorców, m.in. dostosowanie profilu zużycia do profilu wytwarzania.

Praktycznym narzędziem tej zmiany są taryfy dynamiczne i oferty z tańszymi godzinami energii. Dają one możliwość przesuwania części poboru na okresy niższych cen, co zwiększa przewidywalność domowego budżetu i wzmacnia bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw, przekładając się na realne obniżenie rachunków za energię.

Bankowość codzienna: wspierające mikronarzędzia

W samodzielności ekonomicznej powinna wspierać klientów dzisiejsza bankowość.

– Aplikacja Moje ING została zaprojektowana tak, by wspierać klientów w budowaniu tej kompetencji – zauważa Katarzyna Stawecka.

– Dzięki zaawansowanej analityce wydatków klient widzi nie tylko, ile wydaje, ale też na co i w jaki sposób może to zmienić. Inteligentne alerty pomagają reagować na bieżąco – przypominają o płatnościach, ostrzegają przed przekroczeniem budżetu, wspierają bezpieczeństwo. Wszystkie te funkcje łączy cel, jakim jest wspieranie klientów w podejmowaniu decyzji finansowych – tłumaczy przedstawicielka ING Banku Śląskiego.

MŚP i inwestycje

Codzienna bankowość, rozumiejąca obecne realia gospodarcze, to również aktywne wsparcie rozwoju biznesu. O tempie modernizacji firm decyduje nie tylko koszt kapitału, lecz także dopasowanie instrumentu do skali i rytmu biznesu.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) coraz częściej chcą inwestować w energooszczędne maszyny, samochody elektryczne, instalacje fotowoltaiczne czy rozwiązania ograniczające zużycie energii, jednak napotykają bariery proceduralne i kosztowe. Największą lukę widzę w niedopasowaniu dostępnych instrumentów finansowych do skali i charakteru projektów realizowanych przez mniejsze firmy – mówi Magdalena Ciechomska-Barczak, prezes zarządu ING Lease (Polska).

Leasing może przyjść z pomocą, ponieważ rozkłada koszty w czasie i upraszcza ścieżkę decyzyjną.

– W efekcie leasing wypełnia lukę finansowania, umożliwiając MŚP sfinansowanie potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, mimo ograniczonego dostępu do tradycyjnych źródeł kapitału – dodaje Magdalena Ciechomska-Barczak.

Zwrot z odpowiedzialności

Prewencja obniża koszty ryzyka i wzmacnia zaufanie. Elastyczne taryfy na energię elektryczną oraz mechanizmy finansowania dają kontrolę nad rachunkiem, porządkują codzienne decyzje oraz zwiększają możliwości inwestycyjne.

Efektem końcowym jest większa samodzielność. To praktyczny „zwrot z odpowiedzialności”: mniej niepewności, więcej przewidywalności i realna odporność gospodarki w nadchodzącej dekadzie.

Szeroka dyskusja na te tematy będzie miała miejsce podczas kongresu Open Eyes Economy Summit już 18–19 listopada w Krakowie. Partnerem medialnym wydarzenia jest „Rzeczpospolita”

Open Eyes Economy Summit

