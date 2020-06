Bezrobocie w USA znów rośnie. 1,48 mln nowych bezrobotnych

Liczba osób pobierających w USA zasiłki dłużej niż przez tydzień spadła z 20,29 mln do 19,52 mln. Gospodarka USA jest stopniowo odmrażana, ale musi minąć bardzo dużo czasu, zanim dane z rynku pracy zbliżą się do tych sprzed kryzysu.

Zaskakująco dobre okazały się natomiast dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku. Wzrosły one w maju o 15,8 proc. m./m., gdy średnia prognoz mówiła o ich wzroście o 10,6 proc. W kwietniu spadły one o 18,1 proc. Bez uwzględnienia zamówień na środki transportu, wzrosły one o 4 proc. m./m., gdy prognozowano wzrost o 2,1 proc.

Finałowy odczyt amerykańskiego PKB za pierwszy kwartał potwierdził natomiast, że gospodarka skurczyła się wówczas o 5 proc. (dane annualizowane).