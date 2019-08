Brexit psuje atmosferę na rynku pracy w Europie

Szwajcarska firma, rywalizująca z holenderską Randstad o pozycję największej na świecie w zakresie pośrednictwa pracy, podała o zmniejszeniu w II kwartale obrotów o 3 proc., co potwierdza negatywną tendencję od początku roku, gdy spadek ten wyniósł 2 proc. Był taki sam w lipcu, bo pogorszenie sytuacji w motoryzacji i przemyśle zaszkodziło takim firmom jak BMW i Siemens, co miało wpływ na wyniki Adecco.

Brexit dokłada się do problemów wywołanych eskalacją wojny handlowej Stanów z Chinami i zastojem europejskiego sektora przemysłowego, zwłaszcza motoryzacji. - Brexit naprawdę szkodzi nastrojom, co widać w malejących liczbach zatrudnienia tymczasowego i na stałe. Ludzie czekali na większą jasność, miejmy nadzieję, że nastąpi - powiedział Reuterowi Alain Dehaze. - Nastawienie zmienia się na gorsze. Potrzebujemy jasności, aby firmy mogły zacząć działać i realizować swą strategię - dodał.

- Największym źródłem niepokoju jest Europa, tu dochodzi do prawdziwego zwolnienia. Panuje ogromna niepewność, istnieje brexit i wojna handlowa, które wpłynęły na motoryzację w Niemczech, także na sektor elektryfikacji - powiedział Dehaze.

Firmy w rodzaju Adecco są miernikami stanu zdrowia szerszej gospodarki, bo pracodawcy zatrudniają ludzi na krótki okres na początku fazy ożywienia i zwalniają ich, gdy nadchodzi spowolnienie. Randstad podała w lipcu o zmniejszeniu zysku operacyjnego o 4 proc. i obrotów o 1,7 proc. z powodu tendencji spadkowej w Europie, zwłaszcza niemieckich firm samochodowych.



Adecco uważa, że niedawne dane nie wskazują, by szybko nastąpiła poprawa. - Europejski wskaźnik PMI wynosi w dalszym ciągu 46,5 pkt. Nie widzimy dodatnich danych wyprzedzeniowych wskazujących na duże odbicie w najbliższym czasie. Bardzo istotny będzie wrzesień, wówczas zorientujemy się, jak firmy zakończą rok. Po letnich wakacjach sprawdzą księgi z zamówieniami i będą wiedziały, co produkować i jakie świadczyć usługi - powiedział Dehaze.



Prezes Adecco spodziewa się nadal zastoju w Niemczech, gdzie obroty firmy zmalały o 15 proc. Pracodawcy w Stanach i w Azji są pewni swego, Adecco woli na razie zmniejszać koszty. W kwartale firma zmniejszyła zysk netto o 6 proc. do 159 mln euro, ale był większy od spodziewanych 144 mln, wypracowała obroty 5,92 mld zgodnie z oczekiwaniami analityków. W całym roku jest w stanie zaoszczędzić 70 mln euro na zwiększeniu efektywności.