Hołownia: Co PiS zrobi z wyższą składką zdrowotną przez 5 lat?

- W przypadku umów o pracę to już jest wyżej - dodał Hołownia pytany o to, czy liczył już jakie skutki będą miały dla niego zmiany podatkowe zapowiedziane w sobotę przez PiS.

- Składkę zdrowotną na jakimś etapie trzeba będzie de facto podwyższyć. Natomiast ważne jest w jakim tempie to robią, kto to robi i co mówią o datach. Skoro wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć do 7 proc. PKB w 2027 roku to pytanie co się będzie działo z tymi pieniędzmi przez najbliższe pięć lat? - pytał Hołownia.

Lider Polski 2050 wypomniał też rządowi PiS niezrealizowane obietnice.

- Gdzie jest ten milion samochodów elektrycznych, które jeżdżą wokół 100 tysięcy polskich mieszkań? - ironizował.

- Mamy do czynienia z ludźmi, którzy jedną ręką dają 500 plus, a drugą wyciągają z kieszeni tysiąc minus - dodał przypominając m.in. miliardową inwestycję w elektrownię w Ostrołęce, z której PiS się wycofał.

Hołownia wyraził też przekonanie, że "w Polsce jest wystarczająco dużo osób, które widzą, że PiS kręci".

- Tych ludzi wystarczy, żeby wygrać wybory z PiS-em - dodał.