Mucha: Nie wierzę, że Platforma Obywatelska jeszcze kiedykolwiek wygra wybory

Joanna Mucha, jeszcze niedawno typowana do poprowadzenia nowego think tanku partii i kandydatka na szefa PO w ubiegłym roku, ogłosiła w środę wsparcie dla projektu Szymona Hołowni. Jak wynika z naszych informacji, gdy tylko partia Hołowni zostanie zarejestrowana (obecnie znajduje się na etapie rejestracji), to Mucha do niej wstąpi.

Pytana o powody odejścia z PO, była minister sportu zauważyła, iż „Platforma dwa razy nam pokazała, że nie potrafi wygrać wyborów, które były do wygrania”. - Absolutnie kluczowym i podstawowym argumentem wtedy, kiedy decydowałam się o tym, żeby odejść z PO, było to, że nie wierzę, że Platforma jeszcze kiedykolwiek wygra wybory - wyjaśniała.

- Wiem o tym, że nasz ruch będzie się opierał na stosunkowo niewielkiej grupie już obecnych polityków, parlamentarzystów i to jest oczywiste, bo przez 3 lata musimy mieć klub parlamentarny, działać w parlamencie po prostu, mieć możliwość zgłaszania naszych inicjatyw legislacyjnych, ale przede wszystkim brać udział w debatach. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli koło poselskie i wtedy już ten czas w debatach parlamentarnych jest inny i można po prostu lepiej uczestniczyć w tej debacie parlamentarnej - dodała Mucha.

Polityk dodała, że jej zdaniem obecnie „trudno byłoby w sposób jednoznaczny wskazać lidera opozycji”. - Ale myślę też, że w ciągu dość krótkiego czasu jednoznacznie będzie wskazanie na Szymona Hołownię. Myślę, że w tej chwili rzeczywiście tych liderów jest kilku, ale każdy jest liderem de facto swojego ugrupowania, ale naprawdę mam nadzieję, że to dość szybko to się zmieni, bo widząc to, co się dzieje wewnątrz tej organizacji - dopiero ją poznaję i od 3 dni jestem włączona w obszary jej funkcjonowania - to mam wrażenie, że tego się po prostu nie da zatrzymać - oceniła Joanna Mucha.