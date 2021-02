Kto robi nazistę z Aleksieja Nawalnego?

– Przyjęliśmy wewnętrzną decyzję, by przestać tak nazywać Aleksieja Nawalnego w związku z oświadczeniami, które składał w przeszłości. Niektóre z nich – od których do dziś się nie odciął – osiągają próg propagandy nienawiści, a to jest sprzeczne z przyjętym przez nas określeniem „więzień sumienia” – wyjaśniła szefowa rosyjskiego oddziału AI Natalia Zwiagina.

