Rosja: Aleksiej Nawalny skazany na 3,5 roku kolonii karnej

Prokuratura zażądała, by Aleksiej Nawalny odbył wyrok 3,5 roku więzienia. Na poczet kary miał być zaliczony pobyt w areszcie domowym.

Posiedzenie w sprawie lidera rosyjskiej opozycji trwało w Moskiewskim Sądzie Miejskim od rana. W tym czasie zatrzymano w stolicy Rosji kilkaset osób.

Obecnie Nawalny przebywa w areszcie - został zatrzymany natychmiast po powrocie do Rosji w połowie stycznia za łamanie zasad zwolnienia warunkowego. Prokuratura chciała również, by pozostał w areszcie do czasu uprawomocnienia się decyzji sądu.

Alexey @Navalny looks at his crying wife Yulia and draws a heart on the glass of his defendant’s cage as the judge in Moscow reads his verdict: three and a half years in prison pic.twitter.com/vtHyslxGY7