„Pałac Putina” za miliard dolarów

W samym pałacu jest m.in. basen o długości 25 m, sala kasyna (z ruletką i dwoma stołami do pokera), niewielki teatr (Nawalny: „Carska arystokracja miała takie w swych pałacach”), sala do palenia fajek wodnych z niewielkim podestem przeznaczonym na występy stripteaserek, sala z automatami do gry, salon fryzjerski oraz coś, co na planach zaznaczono jako „akwadyskoteka”. Brama pałacu ozdobiona jest carskim orłem skopiowanym z bramy petersburskiego Ermitażu. Całość wyposażona jest w meble niewielkich, ale luksusowych wytwórni włoskich.



Na 68-hektarowym terenie wokół pałacu zbudowano m.in. podziemną halę sportową z boiskiem hokejowym (Nawalny: „Hala ma wysokość czteropiętrowego domu”), oranżerię o powierzchni 2,5 tys. m kw., 80-metrowy stalowy most nad górskim wąwozem prowadzący do „domu dla gości” o powierzchni 2 tys. m kw., dwa lądowiska dla helikopterów.



Tunel wykuty w skale prowadzi z pałacu prosto nad morze, do przystani jachtowej. Boczny korytarz tunelu kończy się „komnatą degustacyjną”, która ma ogromną (prawdopodobnie pancerną) szybę, zamaskowaną z zewnątrz na część nadbrzeżnej skały.





Sypialnia Władimira Putina o powierzchni 76 m kw.

palace.navalny.com