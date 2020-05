Ucieczki w tajgę przed epidemią

39-letni mężczyzna zostawił w domu w wiosce Kawalerowo (ok. 250 km na północny wschód od Władywostoku) list, w którym informował, że ucieka z dziećmi do lasu, by tam przeczekać epidemię COVID-19. Cała czwórka zniknęła na początku maja.

Ale policja nie doceniła intencji i wszczęto śledztwo. Z pomocą ochotników i służb ratunkowych udało się znaleźć rodzinę. Teraz ojciec jest przesłuchiwany.

Przypadek z Kraju Nadmorskiego to kolejna w Rosji próba ucieczki w leśną głuszę przed epidemią. Wcześniej, bo 5 kwietnia para małżeńska z obwodu swierdłowskiego uciekła do tajgi z trójką dzieci. Zabrali jednak ze sobą telefon komórkowy (nie wiadomo jednak, jak zamierzali go ładować w lesie) i mieli nadzieję, że co pewien czas będą mogli przemykać się na zakupy do jakiejś wioski. Ale ich rodzina podniosła alarm i policja znalazła uciekinierów po kilku dniach – dzięki informacjom leśniczych.

Teraz rodzicom grozi kara za „niewykonywanie obowiązków rodzicielskich” a dzieci umieszczono w ośrodku wychowawczym.