Pieniądze na komputer dla dziecka rolnika - do jutra trzeba złożyć wniosek

Celem wsparcia jest przede wszystkim wsparcie dzieci podczas nauki zdalnej. W rolniczych rodzinach komputer nie zawsze był sprzętem pierwszej potrzeby, a jeśli był, to często jeden na wszystkie dzieci. Teraz rolnicy mogą kupić komputer z dofinansowaniem 1500 zł - to kwota na jaką może liczyć jedna rodzina.

Istotne, by komputer został zakupiony między 10 grudnia 2020 r. a 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.