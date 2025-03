Ptasia grypa zabiła 170 mln sztuk drobiu w USA

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Donald Trump zapewnia, że zażegnał kryzys na rynku jajek. Nie do końca Prezydent Trump za konkretny sukces swojej prezydentury uważa wyhamowanie wzrostu cen jajek w USA. Ale nie ma racji, bo, mimo dostaw z Turcji, na rynku amerykańskim nadal brakuje ich aż 800 mln sztuk - ocenia firma analityczna TradingPedia.

Import jaj z Brazylii do USA w lutym wzrósł o 93 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, poinformowało Brazylijskie Stowarzyszenie Białka Zwierzęcego. Jednak Brazylia jest dotknięta chorobą Newcastle, wirusem, który często zabija drób, poinformował i kraj ten nie może dostarczać Stanom Zjednoczonym jaj do sprzedaży w sklepach spożywczych ani pasteryzowanych jaj w płynie do spożycia przez ludzi.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków poinformowała, że rozpatruje petycję National Chicken Council, aby zezwolić na sprzedaż do spożycia przez ludzi jaj znoszonych przez kury hodowane. Obecnie producenci kurczaków brojlerów niszczą miliony jaj, ponieważ nie są one odpowiednia przechowywane, aby spełnić wymagania FDA dotyczące bezpieczeństwa żywności.

W 2023 r. FDA odrzuciła podobny wniosek, powołując się na ryzyko wybuchu epidemii salmonelli. Teraz branża drobiarska ma nadzieję, że agencja wesprze ten wniosek w obliczu dramatycznych niedoborów jaj.

360 mln jaj niszczonych co roku w USA

Co roku brojlery znoszą około 360 milionów jaj, które nie nadają się do wylęgu piskląt. Część z nich jest wykorzystywana do produkcji szczepionek, eksportowana lub wykorzystywana do innych celów. Ogromna ilość jaj jest jednak utylizowana.