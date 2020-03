Produkcja żywności potrzebuje więcej ochrony

– Chodzi o to, by była jedna wyznaczona osoba, do której spływają nasze wnioski i uwagi, i żeby ona koordynowała udzielanie odpowiedzi w resortach – mówi Andrzej Gantner. – Producenci pytają, jak będzie wyglądała produkcja w strefie zero, całkowicie zamkniętej, czy będą mieli prąd, transport, pracowników – to jest kluczowe dla zakładów mleczarskich czy mięsnych. Za chwilę koronawirus dotrze do zakładów spożywczych i nikt nie będzie wiedział, co robić – mówi Gantner.