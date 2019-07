Zandberg: Ci, którzy chcą używać przemocy, to jest głośna, agresywna, ale garstka

- Uważam, że to jest obowiązek polityków, żeby umieć wykroczyć poza partyjniactwo i w takiej sprawie powiedzieć "nie" dla przemocy. Ja bym był najszczęśliwszy, gdybym zobaczył w niedzielę w Białymstoku panią minister Witek, pana premiera - skomentował w TVN24 Adrian Zandberg.

- Myślę, że miliony Polaków nie chcą oglądać na ulicy burd i przemocy. Miliony Polaków chcą, żeby państwo i politycy powiedzieli im, że ich bezpieczeństwo jest dla nas rzeczą ważną, najważniejszą, żeby umieli to powiedzieć razem. Ja mam taką nadzieję, że to się uda, ale też jestem przekonany, że to jest nasz obowiązek, bo moje państwo to jest Rzeczpospolita Polska, a nie Rzeczpospolita bandycko-naziolska i obowiązkiem polityków jest to, żeby odważnie w jej obronie stać - dodał polityk Razem.

Zandberg ocenił, że "ci, którzy chcą używać przemocy, to jest głośna, agresywna, ale garstka". - I tej garstce trzeba pokazać, że nas jest większość. Że Polska jest przeciwko przemocy - tłumaczył.

- My się możemy różnić w bardzo wielu sprawach. Możemy się różnić w podejściu do przerywania ciąży, do związków partnerskich. Ale kiedy dochodzi do scen przemocy, kiedy dochodzi do tego, że ktoś używa przemocy i bije, kopie i prześladuje, to są tylko dwie strony: albo być z tymi, którzy biją, albo stanąć w obronie tych, którzy są bici. Moim zdaniem tutaj nie ma innego wyboru - stwierdził.