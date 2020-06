Ranking Wydziałów Prawa 2020: studenci prawa ocenili swoje uczelnie - badanie Stowarzyszenia ELSA Poland

Okazuje się, że co trzeci student prawa nie poleciłby swojego wydziału innemu studentowi.

– Badanie „Studenci prawa w Polsce" to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, która pozwala na przeanalizowanie postrzegania rynku prawniczego przez studentów oraz absolwentów studiów prawniczych. Od kilkunastu lat Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland jest świadkiem i uczestnikiem przemian, jakie zachodziły nie tylko na wydziałach prawa w Polsce, ale również w środowisku prawniczym. Stowarzyszenie, wyrażając istotny głos studentów, bada ich oczekiwania i kierunki rozwoju w celu realizacji celów statutowych, służenia społeczności studenckiej i wpływania na korzystne zmiany w sferach będących obiektem zainteresowania studentów – mówi Marta Tomczak, wiceprezes ds. marketingu ELSA Poland.

Z badania wynika, że największym zainteresowaniem przyszłych absolwentów prawa cieszy się zawód radcy prawnego. Do egzaminu na aplikację radcowską planuje przystąpić 55 proc. ankietowanych.

– W ciągu ostatnich pięciu lat ogólna ocena kształcenia kształtuje się na podobnym poziomie. Jednakże od dwóch lat obserwujemy spadek zadowolenia studentów z jakości kształcenia w Polsce. W latach 2015–2018 ocena wzrosła z 3,28 w 2015 r. do 3,52 w roku 2018, natomiast w latach 2019–2020 nastąpił spadek odpowiednio do oceny: 3,30 oraz 3,34 – wskazuje Marta Tomczak.

– W zakresie wiedzy praktycznej z najwyższego poziomu 2,80 (2018 r.) nastąpił minimalny spadek do 2,73 w bieżącym roku; w zakresie wiedzy praktycznej z 3,30 (2018 r.) do 3,10 (2020 r.); w zakresie wiedzy teoretycznej z 4,15 (2018 r.) do 3,82 (2020 r.) – wylicza nasza rozmówczyni.