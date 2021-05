Wojciech Mierowski: Siedem lekcji płynących z covidu

Przed pandemią dziesięć razy więcej ludzi umierało rok w rok na zupełnie inne choroby, które wygodnie wrzuca się do statystycznego worka „cywilizacyjnych”, a które wywoływane są m.in. przez niezdrowy tryb życia, stres, zanieczyszczenie środowiska (tu: polski smog), brak aktywności fizycznej, nadmierną konsumpcję (w dodatku konsumpcję szkodliwych rzeczy – na przykład cukru, z czym wiąże się epidemia otyłości). Absolutnie nie neguję tu ludzkich tragedii związanych z pandemią Covid-19, ale analizując rzecz na chłodno, można przewidywać – stan na kwiecień 2021 – że w ciągu 24 miesięcy sytuację da się opanować. W przeciwieństwie na przykład do ocieplenia klimatu, którego dalej idące skutki będą moim zdaniem głównym wyzwaniem naszej cywilizacji w XXI wieku.

Przez wieki zaufaliśmy, że to jedyny sposób na zarządzanie nami. Teraz pandemia to zaufanie podmywa. A w tym układzie pojawia się też boleśniejszy dysonans – rozdźwięk pomiędzy władzą a odpowiedzialnością. Jak zauważa Yuval Noah Harari, po rewolucji agrarnej utraciliśmy kontrolę nad liderami i wybranymi beneficjentami systemu.

Najgorsze jest jednak to, że gdyby Covid był traktowany adekwatnie do tego, czym jest – bez zrzucania walki i odpowiedzialności na nas, obywateli – to przy prawidłowym zaangażowaniu systemu mielibyśmy już sytuację lepiej opanowaną. Czego niezłym przykładem jest Korea Południowa, gdzie liderzy i media zadziałały prawidłowo – nie było tam lockdownu i restrykcji, ani (jeszcze wtedy przy drugiej fali) szczepionki. Przypominam: w Korei Południowej zmarło 1675 osób! Przy populacji 51,71 mln. , czyli 38 razy mniej niż w Polsce! (w Polsce zmarło, niestety, 60 tys. osób przy populacji 38 mln osób, nie licząc tzw. nadmiarowych śmierci czyli niezgłaszanych jako „przyczyna Covid”, ale statystycznie znacząco wyższych niż w poprzednich latach). Czy to naprawdę nie wystarcza, żeby w naszych realiach powiedzieć politykom i liderom „już dziękujemy”?

To stosunkowo proste: silna presja strachu powoduje, u nas ludzi, zanik racjonalnego myślenia. Czyli zamiast rozważnego „Zastanówmy się, co robić?” pojawia się paniczne „Co robić?! Co robić?!”. Ten mechanizm – reakcji pod wpływem strachu – jest idealny do manipulacji, ponieważ działa na wszystkich bez względu na poziom inteligencji, wykształcenia czy pozycji społecznej.

COVID, System i Kultura – jakie są tu zależności?

Jedyną wspólną dla nas wszystkich przestrzenią – bez względu na rasę, kolor skóry, wykształcenie, inteligencję, mądrość czy głupotę, poglądy, pozycję społeczną – jest kultura. Kultura to najwyższy twór ludzkiej cywilizacji. Mówię tu o kulturze prawidłowo i współcześnie zdefiniowanej tak, jak to określił duński teoretyk Hartvig Frisch „Kultur er en vane” – kultura to nawyk. Mamy więc z nią do czynienia nie tylko, gdy idziemy do opery, teatru czy kina, ale jest nią także to, jak jemy, z kim, kiedy i gdzie, jak się ubieramy, jak rozmawiamy, jak i dlaczego się spotykamy. Elementem naszej kultury jest i krawat, i smartfon i język, dzięki któremu opowiemy żart sąsiadowi.

Kultura uległa w ostatnim czasie niebywałemu przyśpieszeniu, bo też wpływa na nią technologia informacyjna, która jest częścią kultury. Masowy rozwój kultury powoduje większą samoświadomość, a rozwój samoświadomości prowadzi nieuchronnie do zadawania pytań i do kwestionowania istniejących, wadliwych konstrukcji społecznych. Czyli prowadzi do zakwestionowania istniejącego systemu.

Niezbędnym budulcem naszej kultury są: nasze (samodzielne) myślenie, nasze (swobodne) zachowanie, nasze (dobrowolne) relacje. Do czego więc system wykorzystuje Covid? Do mówienia i nakazywania: Nie myśl (samodzielnie, a najlepiej w ogóle), Zachowuj się posłusznie, Ogranicz relacje.

System podkreśla zagrożenie, przynosi nam wybawienie, ale też próbuje umocnić status quo. Paradoks polega na tym, że choć system radzi sobie z problemem pandemii tak nieudolnie, jednocześnie może być też jej głównym wygranym. Społeczeństwo, które nie myśli, nie kwestionuje, nie pyta, jest posłuszne i rozbite, jest idealne do rządzenia! To dlatego Kaczyński, Orbán, Trump, Erdogan czy Putin tak nienawidzą kultury i tak gloryfikują „prostego” człowieka (czytaj pozbawionego kultury, ogłupionego i zastraszonego). System próbuje walczyć z Kulturą wykorzystując do tego koronawirusa!