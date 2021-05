Przyszłość lepsza dla wszystkich

Równouprawnienie płci ma na celu stwarzanie równych szans – piszą akredytowani w Polsce dyplomaci na dziesięciolecie konwencji stambulskiej.

Dziś mija dziesięć lat od powstania konwencji stambulskiej. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została udostępniona do podpisu 11 maja 2011 roku, a weszła w życie 1 sierpnia 2014 roku. Jest to pierwszy w Europie, a jednocześnie bardzo silny instrument, ustalający prawnie wiążące standardy zapobiegania przemocy na tle płciowym, ochrony ofiar przemocy i karania sprawców. Przyglądamy się w tym dniu temu, co udało się już osiągnąć, oraz wyzwaniom, jakie jeszcze stoją przed nami. W tym kontekście przychylnie patrzymy na konstruktywną debatę nad meritum i wartościami konwencji stambulskiej, której celem jest promowanie bezpieczeństwa, szacunku oraz równości dla kobiet i dziewcząt. Poniżej dalsza część artykułu

Akty przemocy Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, znana także jako konwencja stambulska, została ratyfikowana przez 34 państwa członkowskie, w tym przez państwa, które reprezentujemy. Konwencja daje szeroką podstawę prawną do zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Wymaga podejmowania działań prewencyjnych, lecz także wspierania i ochrony kobiet, które doświadczyły przemocy lub są w grupie ryzyka. Nawołuje do działania przeciwko wciąż istniejącemu problemowi przemocy domowej, lecz także pomaga chronić kobiety i dziewczęta przed gwałtami, molestowaniem seksualnym, nękaniem, przemocą online i wieloma innymi aktami przemocy. Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa nadal pozostaje smutną rzeczywistością w całej Europie.

Polska przystąpiła do Rady Europy 26 listopada 1990 r., a konwencję stambulską podpisała 18 grudnia 2012 r. Konwencja w Polsce weszła w życie 1 sierpnia 2015 roku po uprzedniej ratyfikacji 27 kwietnia tego samego roku. W 2020 r. dwa ważne wydarzenia potwierdziły aspiracje Polski w kwestii pełnego wdrożenia konwencji. Polska przedłożyła sprawozdanie o implementacji konwencji i przyjęła ważną nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pozwalającą na szybkie odseparowanie sprawcy od ofiary, czym Polska poczyniła kolejny ważny krok, jeśli chodzi o ochronę kobiet i dziewcząt. Jednocześnie Polska potwierdziła w ten sposób przynależność do wspólnoty krajów, które współpracując na forum europejskim i ONZ, pragną w istotny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji ludzi na całym świecie.

Różne kwestie i obawy W wielu krajach kobiety i dziewczęta odczuły negatywne skutki uboczne pandemii Covid-19. W Polsce organizacje interwencyjne mówią o wzroście liczby zgłoszeń przemocy domowej nawet o 50 proc. Dlatego tym bardziej należy zwrócić uwagę na najważniejszy cel konwencji, jakim jest ochrona kobiet i dziewcząt oraz tworzenie bezpiecznego środowiska do życia i równych szans.

Ostatnie dyskusje w Polsce podniosły różne kwestie i obawy wobec konwencji stambulskiej. Jednakże niezależnie od wartości, jakie dany kraj chce chronić, przemoc domowa nie jest jedną z nich. Dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt nie ma uzasadnienia. Co może w rzeczywistości być bardziej negatywnego dla spójności społeczeństwa i solidarności między ludźmi, jak nie przemoc domowa? Jak możemy budować szanujące się społeczeństwo, jeśli doznane w środowisku domowym urazy psychiczne i fizyczne pozostaną przemilczane i stygmatyzowane? Jak możemy zapewnić pewną i dostatnią przyszłość, jeśli część ludności nie jest w stanie wykorzystać swego potencjału?

Nie do zaakceptowania Równouprawnienie płci ma na celu stwarzanie równych szans. Kwestionuje uporczywe stereotypy na temat kobiet i mężczyzn, a także daje równe szanse wszystkim dzieciom. Chcemy bronić i chronić różnorodność, wolność i prawa naszych demokratycznych społeczeństw. Doceniamy postęp, jaki się dokonał w Polsce i zachęcamy do spojrzenia na konwencję jak na umowę ze społeczeństwem, która mówi, że przemoc domowa i przemoc wobec kobiet oraz dziewcząt jest nie do zaakceptowania i nie może być traktowana jak sprawa prywatna czy rodzinna. Musimy uznać, że przemoc na tle płciowym jest poważnym naruszeniem praw człowieka i należy na nią odpowiednio reagować.

Nie tylko deklaracja W listopadzie 2020 r. Polska i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnie podpisały plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024. Składając podpis, zobowiązaliśmy się skupić na nadrzędnych priorytetach, takich jak ochrona i wzmacnianie pozycji jednostek, tworzenie odpornych, integracyjnych i demokratycznych społeczeństw oraz propagowanie światowego systemu praw człowieka i demokracji.

Traktujmy ten plan działania nie tylko jako deklarację, że prawa człowieka mają znaczenie, lecz także jako dodatkowy impuls do podejmowania konkretnych działań na rzecz poprawy jakości życia dla wszystkich. Konwencja stambulska już zdążyła pozytywnie wpłynąć na jakość życia kobiet i dziewcząt w całej Europie. Apel do rządów o zapobieganie przemocy wobec kobiet i dziewcząt, o ochronę i pomoc dla ofiar, a także karanie sprawców mający na celu zakończenie tego typu przemocy, przywróci godność kobietom i dziewczętom, które padły ofiarą przemocy, a godność to wartość, do której europejska konwencja praw człowieka przywiązuje najwyższą wagę. Konwencja stambulska może skutecznie przyczynić się do zmiany na lepsze dla kobiet i dziewcząt. Dla lepszej przyszłości dla wszystkich.

Luc Jacobs, ambasador Belgii

Ole Toft, ambasador Danii

Juha Ottman, ambasador Finlandii

Frédéric Billet, ambasador Francji

Daphne Bergsma, ambasador Holandii

Emer O'Connell, ambasador Irlandii

Paul Schmit, ambasador Luksemburga

Arndt Freytag von Loringhoven, ambasador Niemiec

Stefan Gullgren, ambasador Szwecji

Śródtytuły i lead od redakcji