Maciej J. Nowak: Władza czasów koronawirusa

Przed wybuchem epidemii wielokrotnie dyskutowano o kondycji władz publicznych. Ówczesna, odbywana w cieplarnianych warunkach, dyskusja obejmowała szeroki zakres. Od oceny działań typowo politycznych znacznie ważniejsza i ciekawsza była weryfikacja tego, w jakim stopniu władze różnego szczebla (centralnego, wojewódzkiego, powiatowego, gminnego), realizują przypisane im poszczególne zadania. Szczególnie istotne wydaje się określenie, z czego wynikają ewentualne bariery i problemy.

W tej chwili trudno szczegółowo diagnozować, jak daleko epidemia zmodyfikuje dotychczasowe społeczno-gospodarcze uwarunkowania. Pewne jest jedno: zarówno obecnie, jak też po wygaśnięciu epidemii, władze różnego szczebla wciąż będą musiały sobie radzić z zupełnie nowymi wyzwaniami. Pojawiają się więc nowe sfery, w ramach których można oceniać sprawność władz publicznych – bądź jej brak, jak na przykład, co często się zauważa, w kwestiach związanych z gospodarką przestrzenną.

Od tego, jak władze poradzą sobie z nowymi wyzwaniami, zależeć będzie w dużej mierze to, jak szybko uda się ograniczyć skutki obecnego kryzysu. A wyzwania te mogą być różnego rodzaju. Obecnie sprowadzać się mogą do odpowiedniego dobrania priorytetów działania i konsekwencji w tym zakresie. Z jednej strony w wielu przypadkach nie da się na siłę realizować wszystkich zaplanowanych wcześniej procedur, tym bardziej, że część z nich może poczekać. Z drugiej strony nie oznacza to odgórnego uzasadnienia do zaniechania czegokolwiek.

Przenosząc powyższe stwierdzenia na konkretne przykłady związane z realizacją polityki przestrzennej przez gminy, można wskazać, że nie każdy element procedury związanej z np. sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinien być teraz realizowany. Dotyczy to choćby szerszych spotkań i dyskusji nad planistycznymi koncepcjami – mogą one poczekać. Nie oznacza to jednak, żeby w innym zakresie postępowania te nie mogły się toczyć, lub też w skali gmin nie można było (nawet w systemie telepracy) prowadzić ważnych z perspektywy planowania przestrzennego analiz. Wręcz przeciwnie: nadarza się sytuacja, kiedy tego typu analizy można pogłębić.