Georgette Mosbacher: Nie dyskryminujcie amerykańskich firm

O tym dlaczego Polska powinna utrzymać kurs i wspólnie z OECD wypracować formułę podatku od usług cyfrowych pisze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

W marcu upływa 20. miesiąc, od kiedy zaczęłam pełnić funkcję ambasador USA w Polsce i jestem ogromnie dumna z tego, co udało nam się osiągnąć w ramach tych bodaj najważniejszych relacji transatlantyckich. Poniżej dalsza część artykułu

Dzięki wspólnej pracy Amerykanie i Polacy wzmocnili bezpieczeństwo narodowe naszych krajów, zdywersyfikowali źródła energii w Polsce i oczywiście doprowadzili do zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do USA, by wymienić tylko kilka spośród naszych sukcesów.

Sami sobie szkodzą Co więcej, dwustronna wymiana handlowa osiągnęła rekordowo wysoki poziom, notując w 2019 r. wartość ponad 14 mld dol. Pod znakiem podobnego sukcesu stały też amerykańskie inwestycje w Polsce – ich wartość osiągnęła ponad 43 mld dol. przy wzrostowej tendencji, co było w znacznej mierze możliwe dzięki atrakcyjnemu klimatowi inwestycyjnemu panującemu w Polsce, który sprzyja transferowi technologii i innowacjom.

W ostatnim czasie niektóre z najbardziej znaczących inwestycji amerykańskich obejmowały polski sektor cyfrowy. Inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla obu naszych gospodarek. W ich efekcie powstają wysokopłatne miejsca pracy i pozwalają one naszym gospodarkom lepiej konkurować – i wygrywać – na dzisiejszym konkurencyjnym i zglobalizowanym rynku. Aby Polska stała się europejską Doliną Krzemową, co zdaniem moim i wielu innych osób nastąpi w najbliższej przyszłości, musimy zadbać o to, aby nasi decydenci podejmowali właściwe decyzje już teraz.

Ostatnio kilka krajów europejskich jednostronnie wprowadziło lub rozważa wprowadzenie podatku nakładanego na międzynarodowe firmy z sektora cyfrowego, tzw. podatku od usług cyfrowych. Inicjatywy tego typu są wymierzone lub mają nieproporcjonalnie duży wpływ na wiodące amerykańskie firmy technologiczne. Jak mogliśmy się przekonać po reakcji na ostatnią zmianę podatkową we Francji, Stany Zjednoczone nie pozostaną bierne w obliczu dyskryminacji naszych firm.

Sprawiedliwe stawki Ale co równie ważne, podatki te mają autodestrukcyjny charakter. Stanowią sygnał, że inwestycje zagraniczne w sektorze cyfrowym nie są mile widziane. W rezultacie zniechęcają one jedynie do prowadzenia inwestycji w technologie i innowacje, o których przedstawiciele tych krajów mówią, że zależy im na ich przyciąganiu. Koniec końców – szkodzi to ich własnym gospodarkom.

Jednostronne wprowadzenie podatków od usług cyfrowych może skomplikować toczące się negocjacje wielostronne. Stany Zjednoczone się zgadzają, że wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od narodowości czy sektora gospodarczego, powinny płacić sprawiedliwe stawki podatkowe. Stany Zjednoczone przyznają, że aktualizacja globalnego systemu podatkowego jest już od dawna spóźniona.

W istocie firmy amerykańskie były jednymi z pierwszych, które zaangażowały się w negocjacje z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego. OECD, a w szczególności „OECD/G20 Inclusive Framework”, stanowi najlepsze forum do prowadzenia tego typu negocjacji, ponieważ jest to formuła najbardziej pojemna, w której uczestniczy ponad 135 krajów i jurysdykcji.

Stany Zjednoczone aktywnie uczestniczą w procesie OECD, starając się wypracować takie podejścia do opodatkowania, które opiera się na obecnych międzynarodowych przepisach podatkowych, a jednocześnie stanowi odpowiedź na wyzwania stawiane przez coraz bardziej zdigitalizowaną gospodarkę. Stany Zjednoczone są zdania, że wszyscy poszukujemy tego samego rozwiązania: zapewnienia, by firmy płaciły sprawiedliwe stawki podatkowe, jednocześnie dając pewność podatnikom, minimalizując obciążenia administracyjne, unikając podwójnego opodatkowania oraz zapewniając, że inwestycje w gospodarkę cyfrową XXI wieku będą nadal napływać do Polski.

Sojusz modernizacyjny Od czasu mojego przyjazdu w 2018 r. Polska konsekwentnie imponuje mi swoim niesłabnącym duchem innowacyjności i umiejętnością strategicznego planowania w celu zapewnienia realizacji swoich interesów narodowych. Takie samo podejście obowiązuje w USA i wierzę, że nasze cele są takie same. Jestem przekonana, że Polska będzie naszym sojusznikiem w procesie modernizacji globalnego systemu podatkowego, podobnie jak w wielu innych obszarach. Zachęcam Polskę do utrzymania tego kursu i wsparcia procesu OECD. Jeśli uda nam się oprzeć dyskryminującemu i zgubnemu syreniemu śpiewowi jednostronnego opodatkowania, będziemy mogli poprowadzić nasze gospodarki w kierunku prawdziwie dostatniego XXI wieku, z korzyścią dla wszystkich.