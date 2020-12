W pandemii jeszcze więcej pijanych kierowców

W tym roku policjanci zatrzymali łącznie 92,7 tys. kierowców z promilami – to o 3,6 proc. więcej niż w tym czasie ubiegłego, gdy było ich 89,4 tys. Skala wzrostu nie byłaby tak alarmująca, gdyby nie dwie okoliczności: wiosną, podczas lockdownu, ruch na drogach praktycznie zamarł, a w tym roku liczba kontroli na trzeźwość spadła o jedną trzecią (do ok. 10 mln).

Eksperci oceniają, że prowadzących po alkoholu będzie przybywać. – Państwo długo tolerowało to, że ludzie kupowali miliony tzw. małpek. W efekcie, dzisiaj osoby pijące ryzykownie sięgają już po większe ilości. To także kierowcy – komentuje Krzysztof Brzózka, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spożycie gwałtownie rośnie – od stycznia do października wydatki na alkohol wzrosły w Polsce o ok. 7,5 proc. – Ubiegły rok był rekordowy, a obecny, mimo zamkniętych przez długi czas restauracji, może być gorszy – ocenia Brzózka. W zeszłym roku Polak średnio spożył 9,78 litra czystego spirytusu. – Tyle nie piliśmy nawet w PRL-u – zauważa Brzózka.

We Francji w czasie pierwszego lockdownu były ograniczenia w dostępie do alkoholu. – W Polsce państwo nie robi nic, by ograniczyć picie. Upadł pomysł zamykania punktów sprzedaży po godzinie 22, alkohol można kupić o każdej porze, nie podniesiono ceny, by był trudniej dostępny. Nikt nie patrzy na skutki – uważa Krzysztof Brzózka.