Ukraina: Schwytano morderców Szeremeta?

– To ważny krok do całkowitego wyjaśnienia sprawy – stwierdził. Wieczorem w Kijowie odbyła się niezapowiadana wcześniej konferencja prasowa z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, prokuratora generalnego Rusłana Riaboszapki i ministra Awakowa. W jej trakcie pokazano nagranie wideo, na którym widać, jak nieznana kobieta i mężczyzna podkładają w nocy ładunek wybuchowy pod samochód, którym rankiem następnego dnia wyjechał do pracy dziennikarz. Materiały te wcześniej publikowały już ukraińskie media, ale MSW ujawniło też wiele innych nieznanych dotychczas nagrań z monitoringu oraz rozmów telefonicznych, które doprowadziły do podejrzanych.