Zlecił zabójstwo Zbigniewa Ziobry, nadal jest nieuchwytny

28-letni Jan S., dopalaczowy potentat, jest poszukiwany od sierpnia na podstawie ENA i czerwonej noty Interpolu, co świadczy o randze zarzutów, jakie chcą mu postawić śledczy, m.in. podżegania do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, prokuratora i trojga policjantów, którzy rozbili jego gang.

„Ten sk...n podpisał nową ustawę. Zepsuł mi interes" – miał powiedzieć S. do „chemika" pod adresem Ziobry. S. podpowiadał killerowi sposoby zgładzenia ministra: podanie trucizny, środka na zatrzymanie krążenia, podłożenie bomby. Tak samo chciał się pozbyć trojga stołecznych policjantów i prokuratora, którzy rozbili jego dopalaczowy gang. Dowodem są m.in. e-maile, jakie handlarz wysyłał do „chemika". Sprawa wyszła na jaw, bo niedoszły killer wpadł i zaczął sypać.

Miał grozić „chemikowi", że pozbawi go życia, i namawiał go, żeby pobił mężczyznę z dopalaczowego gangu, który mu podpadł. To m.in. za to teraz dolnośląska prokuratura chce postawić Janowi S. dodatkowe zarzuty.