Trzymają Walusia pod kluczem

Południowoafrykańskie media zaczęły szybko dopytywać, czy dotyczy to też legendy lekkoatletyki Oscara Pistoriusa, skazanego za zabójstwo swojej partnerki, oraz Janusza Walusia. – Nie – odpowiedział minister sprawiedliwości Ronald Lamola. – Obaj nie kwalifikują się do złożenia wniosku, bo przestępstwa, których są winni, należą do kategorii nieobjętych decyzją prezydenta – wyjaśnił.