Żona El Chapo przyznała się do winy

31-latka, która została aresztowana w lutym na międzynarodowym lotnisku Dulles w Wirginii, pojawiła się w sądzie federalnym w Waszyngtonie w zielonym mundurze więziennym, aby przyznać się do winy w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi kartelu narkotykowego jej męża.

Podczas rozprawy przyznała się do trzech zarzutów, w tym do spisku w celu dystrybucji kokainy, metamfetaminy, heroiny i marihuany w celu importu do Stanów Zjednoczonych.

Pozostałe dwa zarzuty dotyczyły spisku w celu prania pieniędzy, a także angażowania się w transakcje lub kontakty z wyznaczonym handlarzem narkotyków.

Sędzia Rudolph Contreras przewodniczył rozprawie i przyjął przyznanie się kobiety do winy.

Od momentu aresztowania Aispuro przebywa w areszcie, po tym jak odmówiono jej możliwości wpłacenia kaucji. Pozostanie w areszcie do czasu rozprawy sądowej, która została wyznaczona na 15 września 2021 r.