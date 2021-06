Arizona użyje Cyklonu B na więźniach skazanych na śmierć

Według dokumentów, do których dotarł dziennik "The Guardian", Departament Więziennictwa Arizony wydał ponad 2000 dolarów na składniki do produkcji cyjanowodoru, tego samego gazu, który był używany w obozie Auschwitz-Birkenau.

Arizona wydała 1530 dolarów w grudniu 2020 roku na cyjanek potasu. Stan kupił również granulki wodorotlenku sodu i kwas siarkowy niezbędny do wytworzenia gazu.

Stanowa komora gazowa w Arizona State Prison Complex Florence została "odnowiona", ponieważ kontrolowany przez Republikanów stan dąży do rozpoczęcia wykonywania egzekucji na więźniach skazanych na śmierć po siedmioletniej przerwie.

Przerwa ta była spowodowana źle wykonanym śmiertelnym zastrzykiem dla Josepha Wooda w 2014 roku. Skazany morderca umierał niemal dwie godziny, choć podana substancja miała doprowadzić do zgonu po 10 minuach.

Cyjanowodór był produkowany w nazistowskich Niemczech pod nazwą handlową Cyklon B i był używany w Auschwitz-Birkenau i Majdanku, a także w niektórych innych obozach.

W latach 1940-1945 w Auschwitz-Birkenau zamordowano blisko milion europejskich Żydów, obok wielu Romów, Polaków, bojowników ruchu oporu i jeńców radzieckich. Zbrodni dokonały nazistowskie Niemcy w czasie okupacji Polski.

Ostatnią osobą straconą w komorze gazowej w Arizonie był obywatel Niemiec Walter LaGrand w 1999 roku. Śmierć zajęła mu 18 minut, a relacja naocznego świadka opublikowana w Tucson Citizen opisywała "agonalne duszenie i dławienie".

Obecnie w Arizonie w celach śmierci przebywa 115 więźniów, a stan chce wznowić egzekucje. Ostatnie niedobory leków potrzebnych do wykonania śmiertelnego zastrzyku i zakaz sprzedaży przez Unię Europejską spowodowały, że wiele stanów USA nie jest w stanie przeprowadzić egzekucji, a w niektórych przypadkach uciekają się one do niesprawdzonych kombinacji leków.

W niektórych przypadkach, stany przyjęły nowe metody egzekucji, które nie wymagają dostępu do leków w śmiertelnym zastrzyku. Ustawodawcy z Karoliny Południowej głosowali w maju za dodaniem śmierci przez rozstrzelanie.