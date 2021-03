Duchowny modlił się o kolejny Holokaust

Piątkowy nalot na kościół w Rio de Janeiro był częścią operacji "Shalom", przeprowadzonej przez policję federalną przeciwko Tupiraniemu da Hora Loresowi, który stoi na czele Kościoła Zielonoświątkowego Pokolenie Jezusa Chrystusa - podała agencja Globo.

W zeszłym roku da Hora Lores został sfilmowany, jak wygłasza kazanie i modli się ze swoimi wiernymi, mówiąc: "Zmasakruj Żydów, Boże, uderz ich swoim mieczem, bo opuścili Boga, opuścili narody". Słychać, jak wierni z pasją powtarzają jego słowa.

"Boże, to co uczyniłeś w czasie II wojny światowej, musisz uczynić ponownie, o to prosimy w naszych modlitwach do Ciebie: Sprawiedliwość, sprawiedliwość, sprawiedliwość!" - krzyczał duchowny.

Zdaniem przedstawicieli gmin żydowskich uważają, że duchowny powinien zostać aresztowany. - Fakt, że policja zrobiła nalot na jego kościół, jest już dużym wydarzeniem - uważa rabin Gilberto Ventura, założyciel organizacji Sinagoga Sem Fronteiras z siedzibą w Sao Paulo