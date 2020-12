Francja: Atak na rodzinę żydowską. Są zatrzymania

Jak podaje agencja AFP, do zdarzenia doszło około godziny 20.40 we francuskim mieście Aubervilliers w departamencie Sekwana-Saint-Denis na północ od Paryża. Grupa osób otoczyła pojazd, w którym znajdowała się żydowska rodzina. Krzycząc antysemickie hasła i wulgaryzmy rozbijano o karoserię samochodu szklane butelki. W aucie odtwarzana była „muzyka i przesłania pokoju w języku hebrajskim” z okazji Chanuki, Święta Świateł, które jest obecnie obchodzone.

Do sprawy odniósł się we wpisie na Twitterze francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Jak podkreślił, rodzina została zaatakowana, gdyż jej członkowie są Żydami. Dodał również, że napastnicy "muszą zostać ukarani proporcjonalnie do powagi swoich czynów” oraz zaznaczył, że był to atak związany z nienawiścią religijną.

AFP informuje również, że sprawcy ataku byli uzbrojeni.

Aresztowani zostaną prawdopodobnie oskarżeni o nienawiść religijną i przemoc oraz posiadanie broni.