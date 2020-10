Meksyk: Dwanaście ciał w opuszczonych furgonetkach

Na terenie stanu działa kilka gangów, w tym potężny kartel Zetas i Jalisco New Generation.

Według oficjalnych danych od stycznia do sierpnia tego roku w San Luis Potosi zamordowano 411 osób. Stanowi to wzrost o 43 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2019 roku.

Rząd meksykański od ponad dekady bezskutecznie próbuje powstrzymać rosnącą przemoc dokonywaną przez kartele narkotykowe. Organizowane są przeciwko przestępcom operacje wojskowe i policyjne.