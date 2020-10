USA: Udaremniono plan porwania gubernator Michigan

Zatrzymani planowali uprowadzić gubernator Michigan, polityk Partii Demokratycznej, Gretchen Whitmer.

Oskarżeni o udział w spisku mieli planować stworzenie liczącej ok. 200 osób grupy uderzeniowej, która miała zaatakować siedzibę lokalnego Kongresu i wziąć zakładników. Ostatecznie jednak porzucili ten plan na rzecz uprowadzenia gubernator.

Whitmer na konferencji prasowej oskarżyła prezydenta USA Donalda Trumpa, z którym spierała się wcześniej o sposób podejścia do epidemii koronawirusa w USA, o to, że ten swoimi działaniami i słowami zachęca ekstremistyczne grupy do działania.

Whitmer zarzuciła Trumpowi, że ten - w czasie ostatniej debaty prezydenckiej - nie potępił białych supremacjonistów.