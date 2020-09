Siedemnastolatka rzuciła się z nożem na uczniów liceum w Zielonej Górze

Do ataku doszło ok. godz. 9:00 w V Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.



- Uczennica w wieku 17 lat weszła do przypadkowej klasy, w której trwała lekcja i zaatakowała trzy inne uczennice - relacjonowała na antenie TVP Info podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Dodała, że napastniczka dokonała ataku "za pomocą noży, które prawdopodobnie przyniosła ze sobą z domu".