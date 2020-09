Postrzelono policjantów w Los Angeles. Walczą o życie

Kobieta i mężczyzna z policji w Campton obserwowali z radiowozu ulice miasta, gdy niespodziewanie podszedł do nich mężczyzna.

Napastnik wyjął pistolet i oddał w stronę policjantów strzały.

Departamentu Szeryfa Hrabstwa Los Angeles poinformował na Twitterze, że policjanci doznali poważnych obrażeń, a ich stan jest krytyczny.

Atak na funkcjonariuszy skomentował Donald Trump. "Zwierzęta, w które trzeba mocno uderzyć" - napisał amerykański prezydent.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu z pobliskiej stacji metra.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ